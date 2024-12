Terzo appuntamento del campionato di Serie A2 femminile in arrivo. Quest’oggi alle 15.45 la Nautilus contro il Vela Nuoto Ancona si farà trovare pronta, concentrata e consapevole che il pareggio per 8-8 contro il Napoli Lions è un ottimo punto di partenza. Sono ottimisti e fiduciosi nelle capacità della squadra il presidente Alberto Braccini, coach Daniele Lisi e il team manager Vincenzo Pastorelli, e tutto l’entourage del club verdeazzurro. Coach Lisi riguardo il match contro il Napoli: «Abbiamo messo in difficoltà una squadra che l'anno scorso ha disputato la finale per la promozione in A1. Contro l’Ancona lavoreremo di più in attacco e cercheremo dentro di noi maggior coraggio nel concludere». Le aspettative restano alte e rafforzate soprattutto dalla due giorni di formazione e aggiornamento, organizzata dalla Fin, a cui il direttore tecnico e primo allenatore Daniele Lisi è stato invitato a partecipare lo scorso weekend. Tantissimi gli argomenti su cui i tecnici hanno potuto confrontarsi: dagli studi sulla prestazione fisica condotti dal professor Giovanni Melchiorri, al cambiamento tecnico e tattico della pallanuoto nazionale e internazionale. «Discutendo dell’attività di Serie A e di quella giovanile nel corso del convegno, l’accento è stato posto sull'importanza di insegnare la tecnica individuale ai bambini fin da piccolissimi - ha proseguito Lisi - imprescindibile diventa dunque la delicatezza con cui va organizzata e portata avanti la scuola nuoto, settore in cui pian piano come Nautilus spero che potremo sviluppare il nostro progetto sportivo, per continuare a coltivare la pallanuoto a Civitavecchia».

