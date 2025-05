Avanti tutta verso la finale playoff. La Nautilus non si placa e vuole fare ancora di più, per viversi un momento speciale e far raggiungere alla Civitavecchia pallanuotistica un traguardo che negli ultimi 13 anni non è stato mai centrato, avvero una promozione in serie A1. Va ricordato che la serie di finale è prevista nella prima settimana di giugno: gara1 il primo, gara 2 il 5 ed eventuale bella programmata per domenica 8. La prima e la terza sfida si disputeranno nel campo amico designato dalla Nautilus, che a meno di modifiche dell’ultim’ora sarà Viterbo. Intanto gli allenamenti proseguono, con ritmi molto cadenzati, per potersi presentare alla finale con la forma migliore possibile. Il vantaggio di poter saltare le semifinali ha consentito al sette di Daniele Lisi di poter tirare un po’ il fiato e di poter svolgere una mini programmazione natatoria per poter affinare quel poco che si può fare in questo momento, visto che siamo ormai nella seconda metà di maggio e ora vengono fuori i frutti della semina fatta nel corso di tutta l’annata. Continuano le traversie per poter portare avanti l’attività. Il martedì la Nautilus si reca a Viterbo per poter provare la vasca della Tuscia e iniziare ad intuire i punti di riferimento, visto che, come detto, la finale playoff, per le gare casalinghe, si giocherà proprio nel capoluogo di provincia. Il giovedì, invece, ci sono dei continui common training a Roma con la Vis Nova. E non è finita: sabato prossimo le verdeazzurre si recheranno a Genova per un’amichevole contro la Locatelli, la squadra che ha vinto l’altro girone della cadetteria, quello Nord, e che sicuramente saprà capire delle informazioni interessanti sul Sori. Perché questo ragionamento? Le biancogranata sono date per favorite per la semifinale playoff, contro lo Sport Center Parma, con la vincente che affronterà proprio la Nautilus. Il primo incontro, in terra ligure, ha visto il successo sorese con un evidente 20-15, nel quale c’è stata una superiorità schiacciante delle vincitrici. In tribuna erano presenti alcuni dirigenti della Nautilus, che hanno voluto affrontare questa trasferta per apprendere dati importanti sulle qualità del gruppo sorese. Le due compagini si sono affrontate anche nel pre-campionato, sempre al Nord, con la Nautilus che fece una buonissima figura, ma anche il Sori dimostrò la sua tenuta, con la chiara e ferma volontà di centrare la promozione in serie A1 e rimpolpare la presenza delle società della regione, che vede già ai nastri di partenza Rapallo e Bogliasco. Ma le civitavecchiesi hanno tutt’altri pensieri e vogliono far tornare a due le formazioni della nostra regione nella massima categoria dopo la retrocessione della Lazio avvenuta ai playout.

