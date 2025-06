Potrebbe essere il 4 ottobre il giorno dello storico esordio della Nautilus nel campionato di serie A1. Questo quanto circola negli ambienti pallanuotistici in queste ore e di cui starebbe parlando il settore pallanuoto della Fin.

Quindi niente partenza stagionale con la Coppa Italia, a differenza delle voci delle scorse settimane. All’interno sarebbe prevista una lunga sosta tra gennaio e febbraio, per via degli Europei, la cui sede deve ancora essere definita. Ma potrebbe esserci una novità inedita nel mondo della pallanuoto italiana.

La Fin starebbe riflettendo sull’ipotesi di cancellare i pareggi anche dalle partite di regular season. Ogni gara terminerebbe con una vincitrice, scaturita dopo i rigori, come avviene nelle partite ad eliminazione diretta. In classifica la posta verrebbe divisa: due punti per la vincente ed uno per la perdente, così come avviene nel tie-break della pallavolo.

Inoltre, potrebbe cambiare il sistema playout, cosa che interessa particolarmente la società del presidente Braccini. L’ultima classificata retrocederebbe direttamente in A2. Per decretare la seconda condannata alla discesa, playout tra terz’ultima e penultima. Ma si giocherebbe solo se tra le due avversarie ci sarà meno di una certa distanza di punti, come avviene nel calcio. Al momento non si conosce quale potrebbe essere il numero di punti considerato.

