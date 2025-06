Quest’articolo nasce in una maniera davvero inconsueta. Stavamo spulciando per l’ennesima volta il portale della Federnuoto, a caccia di notizie riguardo il ricorso di Nautilus-Sori per il campionato di A2 femminile. Presi dalla noia e dall’insoddisfazione per non aver trovato cenni e informazioni fresche riguardo l’accaduto, abbiamo cercato notizie anche su altre sezioni, sperando di trovare qualcosa. Fin quando non siamo entrati nella sezione “Società Sportive”.

Specifichiamo che in questa piccola ricerca, non c’è nulla di astruso e di invasivo, la potete fare tranquillamente tutti voi sul vostro smartphone o sul vostro computer. Fatto sta che per curiosità, abbiamo voluto sfruttare la barra di ricerca della sezione “Società Sportive” per vedere cosa c’era scritto sulle formazioni locali. E digitando solamente “Civitavecchia”, abbiamo avuto una sorpresa. Infatti, compare il nome della società “Aquatix Civitavecchia società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata” e non quello della Nc.

Per correttezza, abbiamo ricercato anche i nomi delle altre società iscritte alle Federnuoto e le abbiamo trovate tutte: Centumcellae, Coser, Nautilus e Nuotatori Civitavecchiesi. Ma la Nc no. In compenso c’è l’Aquatix, di cui veniamo a conoscenza per la prima volta. Anche se qualche attinenza con le realtà locali c’è. Controllando le informazioni, c’è scritto che la sede è in viale Lazio 21, a Civitavecchia, ovvero l’indirizzo del PalaGalli. L’Aquatix è iscritta al settore nuoto e non a quello della pallanuoto.

Ci sono una mail ed un numero di telefono, il quale corrisponde a quello di una persona che fa parte della dirigenza della Nc. Quindi le domande sono molteplici, non corredate, lo specifichiamo, da conferme. Come mai la Nc non risulta sui portali ufficiali della Federnuoto? Che cos’è l’Aquatix e quale sarà la sua missione? Speriamo che presto si possano avere risposte su questa situazione, considerato il momento particolare della pallanuoto civitavecchiese, non dimenticando il fatto che ci stiamo avvicinando alla presentazione del bando per il PalaGalli.

