Nasce l'Academy Monti della Tolfa: nuova società per i piccoli amici del calcio. La dirigenza comunica con entusiasmo la nascita di una nuova realtà sportiva: a partire da settembre, sarà attiva la società calcistica dedicata ai bambini della categoria Piccoli Amici. Un progetto che segna una tappa importante nella crescita del movimento calcistico locale. Alla guida della neonata società è stato designato Guido Filippini, già vicepresidente del Tolfa. Una scelta che evidenzia la volontà di dare continuità all’impegno nel settore giovanile, pur delineando una sorta di “separazione in casa” con il presidente della prima squadra, Alessio Vannicola. L’Academy si avvarrà della collaborazione di tecnici e dirigenti qualificati, con l’obiettivo di far crescere i più piccoli non solo dal punto di vista calcistico, ma anche umano, trasmettendo loro i veri valori dello sport. L’intento è quello di creare una scuola calcio che diventi punto di riferimento per l’intero comprensorio. La nuova realtà si inserisce in un processo più ampio di riorganizzazione del settore giovanile, avviato quest’anno e già ricco di soddisfazioni: tra queste, la vittoria nel campionato Allievi, il quarto posto degli Under 14 guidati da Alessandro Pallassini, e l’imminente arrivo di mister Alessandro Zeoli, tecnico professionista che prenderà in carico la formazione degli Under 15. Per le squadre agonistiche il presidente Vannicola, il direttore sportivo Smacchia e il direttivo hanno scelto i tecnici. Gli Under 19 Juniores saranno allenati da mister Domenico Trucchia; per i 2010 ci sarà Michele Zeoli, mentre ai 2011 ci penserà Sandro Pallassini. Il team degli Esordienti è stato affidato a mister Mauro Cornacchia. Confermato anche il direttore sportivo di questo settore Gianni Moretti. Coordinatore di tutto il direttore sportivo Marcello Smacchia. Tutte queste squadre fanno parte del Tolfa Calcio, mentre la scuola calcio passerà tutta sotto la nuova società che è L'Academy Monti della Tolfa».

