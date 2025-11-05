Al via a Viterbo la costituzione del Comitato Etico per lo sport. La spinta finale è arrivata al termine della tavola rotonda: “Rafforzare il dialogo e la collaborazione tra arbitri, società sportive giocatori e altre componenti dello sport locale” organizzato dalla Vbc Viterbo e moderato dal presidente Carlo Carbonari, con il sostegno del Panathlon, il patrocinio della Fipav e del Coni Lazio oltre che dell'amministrazione comunale presente con la sindaca Chiara Frontini e l'assessore allo sport Emanuele Aronne. In sala presenti giocatori, arbitri e dirigenti sportivi. Presente Pietro Martella responsabile regionale del settore giovanile scolastico della Figc; il consigliere nazionale della Fir Antonio Luisi, il presidente della Stella Azzurra Marcello Meroi, il presidente onorario dell'Aia Umberto Carbonari, il presidente provinciale della Fipav Roberto Centini, il delegato del Coni Ugo Baldi e Giancarlo Bondini del Panathlon, che hanno rilanciato il progetto dell'assessore allo sport Emanuele Aronne. Quattro i componenti che saranno scelti per farne parte del Comitato Etico. "E' stato un dibattito costruttivo che ha visto diverse posizioni confrontarsi in aperto e fattivo - ha detto Aronne - perché a seguito di questo modo di confronto viene istituita la commissione etica, che non dovrà valutare solo azioni scorrette, ma programmare anche la fase educativa e propositiva rispetto a quelli che sono i rapporti tra atleti, dirigenti e arbitri per portare avanti un dialogo costruttivo. Come amministrazione comunale siamo ampiamente soddisfatti". Sarà anche istituito un riconoscimento al giocatore, direttore di gara e dirigente che si è particolarmente distinto per un gesto di correttezza nel corso della stagione.