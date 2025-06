Le attività di Mtb Santa Marinella continuano senza sosta con risultati positivi e costanti soddisfazioni sia su strada che nel fuoristrada anche fuori regione.

Doppio impegno su strada per Pierluigi Stefanini, protagonista in Toscana in due competizioni diverse. Il 21 maggio ha preso parte al Trofeo Montemassi, chiudendo al sesto posto assoluto tra gli over 50 e terzo nella categoria master 7. Il 1° giugno si è invece cimentato al Trofeo Montepescali, a Roselle, dove ha concluso sedicesimo in classifica generale ma secondo nella sua categoria.

Passando dalla strada al fuoristrada, Fabio Giammarchi e Claudio Pellegrini hanno rappresentato il team alla 6 Ore Laigueglia Mtb, tappa del circuito Vittoria Endurance Cup in Liguria. Entrambi hanno ottenuto piazzamenti di tutto rispetto tra i solitari: Giammarchi nono e Pellegrini dodicesimo in classifica assoluta ma rispettivamente anche primo e secondo di categoria tra i master 6.

Un bilancio più che positivo che conferma la crescita e la competitività degli atleti santamarinellesi guidati dal presidente Stefano Carnesecchi, sempre più in luce anche oltre i confini regionali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA