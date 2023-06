Ancora una volta gli atleti della Mtb Santa Marinella rivelano la propria competitività e le potenzialità da esprimere su più discipline delle due ruote. L’impegno che ha regalato maggior soddisfazione è stato quello di Gianluca Magnante nell’Esacrono dove si è espresso ai massimi livelli nella sua specialità prediletta nell’esercizio contro il tempo cogliendo a Fiumicino il quarto posto nella gara individuale fascia A, il secondo posto nella fascia lui&lei con Daniela Pelella, il titolo regionale CSI Lazio e la maglia di leader del primo trittico Esacrono lui&lei sempre con Daniela Pelella. Risultati confortanti da San Gemini per l’omonima Trofeo Ciclistico con il quarto posto assoluto e il primo di categoria master 6 per Pierluigi Stefanini, settimo posto assoluto e quarto gradino del podio master 5 per Risoluti. Nella mountain bike, l’unico impegno programmato era quello di Palombara Sabina alla Marathon dei Monti Lucretili: sedicesimo tra i master 3 per Cristiano Mastropietro nella marathon, sesto posto tra i master 4 per Daniele Mancini e 22°posto tra i master 3 per Marco Giannotti nella point to point.

