A ritmo frenetico si è concluso un ciclo ravvicinato di gare per la Mtb Santa Marinella Cicli Montanini con risultati apprezzabili durante il ponte dell’Immacolata Concezione. A Castel di Leva di scena il Roma Master Cross all’interno del Parco Myflyzone con le ottime performances di Gabriele Faccenda (2°M3), Cristiano Mastropietro (4°M4), Daniele Bagnoli (4°M6), Claudio Albanese (3°M7) e Vincenzo Scozzafava (3°M8). Parallelamente ha avuto luogo in Veneto il Ciclocross del Ponte a Fae di Oderzo dove Gianfranco Mariuzzo ha terminato la gara quarto di categoria master 6 e settimo tra i master di terza fascia over 54. Per il Circuito Laziale Ciclocross, appuntamento a Rocca di Papa dove a ottenere il miglior piazzamento sono stati Cristiano Mastropietro (5°M4), Daniele Bagnoli (5°M6), Claudio Albanese (4°M7) e Vincenzo Scozzafava (3°M8).

