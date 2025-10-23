La MTB Santa Marinella prosegue con determinazione la sua stagione agonistica e in due competizioni venete si è data da fare con i propri atelti in modo promiscuo tra le discipline del ciclocross e del cross country mountain bike.

Al Gran Premio Ciclocross di Povegliano, valevole come seconda prova del Giro del Veneto Ciclocross, Michele Feltre si è ben messo alla prova andando ad agguntare la prima posizione tra i supergentleman B chiudendo in solitaria una gara condotta con intelligenza e forza.

A Meduna di Livenza dove era in palio l’omonimo Trofeo di mtb cross country, coincidente con l’ultima prova del circuito Trofeo Serenissima Seingim Tofit 2025, si è fatto notare Fabrizio Bertacco con l’undicesimo posto tra i master 4 mentre Gianfranco Mariuzzo è stato il protagonista mancato tra i master 7, dovendosi ritirare a causa di un guasto meccanico.

La Mtb Santa Marinella sta concentrando in questi giorni i propri sforzi nell’organizzazione della Sei Ore del Mare, in programma domenica 26 ottobre nella pineta di Castelfusano. Si tratta di una gara di endurance in mountain bike della durata di 6 ore, aperta a solitari e a team – composti da due o tre elementi, maschili, femminili o misti – che dovranno percorrere il maggior numero di giri possibile entro il tempo limite.

Il percorso si svilupperà su un circuito di 8 chilometri nei pressi del Camping Internazionale di Castelfusano, caratterizzato da un dislivello contenuto ma ideale per mettere alla prova gli specialisti dell’endurance. La prova, in programma dalle 10:00 alle 16:00, varrà come tappa del campionato regionale CSI Lazio, nonché come ultimo round del circuito nazionale Endurance Prestige Italy e del Torneo Interregionale CSI.

