Debutto coi fiocchi per la Mtb Santa Marinella al Roma Master Cross. Nella prima prova disputata a Rocca di Papa la compagine santamarinellese è tornata a casa con diverse soddisfazioni onorando al meglio l’appuntamento classico con lo storico circuito ciclocrossistico capitolino del patron Enzo Martino, sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano, giunto alla 27esima edizione.

Al Centro Sportivo Oasi Sporting Club, a mettersi in evidenza Gabriele Faccenda secondo tra i master 3, Daniele Mancini terzo tra i master 4, Cristiano Mastropietro sesto tra i master 4, Daniele Bagnoli quarto tra i master 6, Claudio Albanese secondo tra i master 7 e Vincenzo Scozzafava terzo tra i master 8.

In Veneto gara sottotono per Gianfranco Mariuzzo al Ciclocross del Brenta e lontano dalle migliori posizioni senza raggiungere il traguardo. Nonostante la giornata no sui prati di San Pietro in Gu (Padova), Mariuzzo rimane al terzo posto nella classifica generale del Trofeo Triveneto Ciclocross.

©RIPRODUZIONE RISERVATA