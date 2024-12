Sono cominciati ieri mattina, in occasione della conferenza stampa di presentazione, i lavori di risistemazione della pista del Moretti-Della Marta, che aveva bisogno di manutenzione ormai da diversi anni.

Gli interventi, dal costo totale di 620 mila euro, sono stati garantiti per 320 mila euro dalla Regione Lazio e per 300mila euro dal Comune.

Presenti alla conferenza stampa il delegato allo Sport, Matteo Iacomelli, l’assessore ai Lavori Pubblici, Daniele Perello, il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, Marco Piendibene, la consigliera regionale del Pd, Michela Califano, il presidente della Tirreno Atletica e ingegnere del Comune, Claudio Ubaldi, che è anche direttore dei lavori, assieme al suo collega Giulio Iorio, oltre ai rappresentanti di Tirreno Atletica e dell’Harpastum, il consorzio composto dal club biancazzurro e dal Crc di rugby, che vede alla guida il presidente Luigi Gatti.

Le ruspe sono già in azione e si conta di chiudere i lavori entro 90 giorni, così da poter permettere alle società che frequentano l’impianto di poter riprendere le attività a settembre.

Si è atteso fino ad ora per cominciare, perché il campo era interessato per la partecipazione del Crc al campionato di serie A e per evitare di dover fare i conti con le piogge sempre presenti nel mese di marzo.

«Quest’opera dal punto di vista economico è mastodontica - spiega il delegato allo Sport, Matteo Iacomelli - dopo la questione della guerra in Ucraina, l’aumento dei costi dei materiali è balzato alle stelle. Ringrazio Piendibene e Califano che si sono attivati per garantire il finanziamento dei lavori. Non ci devono essere per forza delle barriere tra le varie forze politiche, l’unica deve essere tra chi lavora per il bene della comunità e chi invece no. Dal 2001 questa pista andava rifatta, era consumata e non aveva i requisiti tecnici per poter correre e per poter organizzare competizioni. C’era scritto anche sulla convenzione. La pista potrà essere utilizzata anche in funzione delle scuole e di chi vorrà esercitarsi per le prove che attende, come ad esempio l’Esercito».

«Rifare la pista del Moretti-Della Marta era un nostro obiettivo - afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Daniele Perello - la trasversalità è un fattore vincente, che va oltre le amicizie personali con esponenti di altre aree politiche. Ho una stima reciproca enorme con Marco Piendibene. I ragazzi che praticano la pista hanno dimostrato di farsi valere in tutta Italia. Siamo in un momento dove dobbiamo lavorare per un turismo sportivo che abbia delle concezioni diverse, sono fondamentali per il tessuto cittadino. Ringrazio l’ingegner Iorio e il Rup, oltre ai dipendenti comunali che hanno lavorato all’iter».

«Il messaggio deve arrivare alla città - sottolinea il capogruppo del Partito Democratico, Marco Piendibene - a volte passano concezioni stonate. Qui c’è lealtà istituzionale, l’altra parte politica ci riconosce un percorso fatto in questi anni, nonostante fossimo all’opposizione. Abbiamo lavorato nell’interesse della città. Michela Califano è di Fiumicino ma è intervenuta per favorire Civitavecchia e sapeva benissimo che qui non governava il Pd. Quest’opera era improcrastinabile. La politica si fa anche in questo modo».

«Faccio un plauso all’amministrazione uscente - spiega la consigliera regionale del Pd, Michela Califano - l’onesta politica è rara, riconosciamo questo. La politica si deve riappropriare della bella politica. Questo progetto per la pista parte da lontanissimo, siamo stati attenti a spendere la somma per evitare che ci fosse revocata, in tempi non sospetti, quando eravamo lontani dalle elezioni. È fondamentale portare risorse a questo territorio».

«È prevista la nuova pavimentazione in gomma - riferisce il direttore dei lavori della pista Claudio Ubaldi - che era stata fatta nel 2001, ma ormai si era deteriorata. È stata rimossa tutta la vecchia pista, che a giorni verrà portata in discarica speciale. Verrà stratificato il vecchio tappettino in asfalto e ne verrà fatto uno nuovo per la regolarizzazione delle pendenze. Quindi verrà montata la nuova pavimentazione, che a differenza di prima, era un manto prefabbricato, verrà colato in opera. Sarà aggiunta una pedana per i salti in estensione lato tribuna e sarà ampliata al lancio del martello e del disco. Questa diventerà una delle strutture migliori del Lazio, dietro solo a Rieti e Formia. Siamo dotati di un pistino al coperto, realizzato direttamente dalla Tirreno Atletica e stiamo cercando di rendere questo impianto sempre più a misura di atleta, per far fare un salto di qualità a tutta la comunità. Vogliamo portare a Civitavecchia gare regionali e nazionali di un certo livello».

