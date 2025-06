La notizia tanto attesa è diventata ufficiale. Michelle Monti della Dynamika Ninja Warriors di Civitavecchia ha ricevuto la convocazione agli Europei che si svolgeranno in due distinte fasi. L’evento continentale si svilupperà nel formato short age group in Portogallo e per la European Ocr Championschip in Irlanda nel formato sprint. Michelle Monti sarà la più giovane atleta che rappresenterà la Nazionale italiana. Non è la prima volta per l’atleta civitavecchiese in un evento di questo tipo, visto che lo scorso anno aveva ricevuto la convocazione per un altro Europeo, quello di Folgaria. Inoltre, Monti ha già raggiunto risultati di grosso spessore, come quelli ai campionati Italiani giovanili, dove si è laureata più volte campionessa tricolore. Ora la possibilità di svoltare anche al di fuori dei confini nazionali.

