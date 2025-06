Al Tamagnini è successo qualcosa di clamoroso. Ma questa volta non per una partita di calcio. In occasione delle premiazioni del torneo Pulcino d'Oro, l'ex allenatore del Quartiere Campo dell'Oro, Fabio Secondino, ha deciso di chiedere la mano alla sua compagna Cinzia.

Inizialmente sorpresa della richiesta, alla fine la ragazza ha deciso di accettare la proposta di matrimonio, nel tripudio di bambini e genitori. Secondino era presente in quanto dirige alcune squadre del settore scuola calcio del Civitavecchia, ma dovrà presto lasciare questo ruolo, perché in autunno si dovrà trasferire per un lungo periodo all’estero per motivi di lavoro.

«È andato tutto benissimo – afferma mister Fabio Secondino – ovviamente quanto ci sono questo tipo di richieste speciali, non sai mai se andrà bene o male. Cinzia mi ha sempre supportato e soprattutto sopportato in questi anni e lo ha fatto ogni giorno in questo hobby e mestiere. Prima di partire, era doveroso fare questa cosa, farlo poi nel mio quartiere, con la mia gente e con i miei bambini, era qualcosa di stupendo. A Civitavecchia qualcosa del genere, in un campo da calcio, non c’era mai stato. E perché non farlo proprio lì, nel luogo dove sviluppo al meglio la mia passione?».

