Si annuncia uno stadio pieno domenica, con il Cerveteri che punta a vincere per ottenere la salvezza, di fronte alla Longarina, contro la quale andrebbero bene anche il pareggio, ma al termine dei 120 minuti. Entusiasmo tra i tifosi, saranno almeno in 500, stanno preparando bandiere e tamburi per spingere i Cervi alla vittoria. Il presidente Lupi non ha esitato, ingresso gratuito. In città non si parla di altro, il Cerveteri vuole rimanere in Promozione. Una stagione travagliata, tra alti e bassi, ma ora bisognerà chiuderla con una salvezza, per onorare il nome di una città che non merita di scendere. Ultras pronti a dare fiato alle trombe, insieme al resto della tifoseria che si radunerà al Galli domenica prossima alle 11. Della sfida parla un ex , Vincenzo Ceripa, idolo della tifoseria, che nel 1991 portò il Cerveteri in serie C2. «Sono i colori che amo di più, essendo , tra l'altro da una vita a Cerveteri, una città dalla quale ho ricevuto molto. Domenica mi auguro che la squadra riesca a fare una grande partita e vincere per la gioia di una tifoseria che merita molto. Questi colori li porto nel cuore, ne sono stato giocatore e allenatore, trascorrendo dei periodi felici ed entusiasmanti. Ma ora serve il contributo del pubblico, saranno tanti e passionali. Il Cerveteri non sarà solo, noto entusiasmo e voglia di vincere», ha concluso Ceripa.

