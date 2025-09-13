Al Pala De Angelis di Santa Marinella la Futsal Academy ha debuttato in Coppa della Divisione contro l’Active Network Viterbo, formazione di due categorie superiori, visto che la compagine della Tuscia milita nel campionato di serie A1, che ha vinto nettamente per 5-1. Ma la formazione diretta da Vincenzo Di Gabriele non ha affatto demeritato, di fronte ad un pubblico che ha riempito la tribuna dell’impianto santamarinellese. Il gruppo si è ben rodato in queste settimane, anche per quanto riguarda lo spogliatoio, con i giocatori che hanno celebrato nei giorni scorsi del matrimonio di Dario Lopez.

La gara si è sbloccata subito con il gol di Salamone dopo appena un minuto, tra le proteste rossoblù per un presunto fallo non fischiato. La Futsal ha provato a reagire con coraggio e ha sfiorato il pareggio con Morra, il cui tiro a porta vuota è stato respinto sulla linea. L’Active ha però sfruttato la propria esperienza e qualità, trovando il raddoppio con Cesaroni e il tris con l’argentino Tato Block prima dell’intervallo.

Nella ripresa la differenza di categoria è emersa con ancora più evidenza: Tato Block ha firmato prima il 4-0 e poi il 5-0, completando la sua tripletta personale, ma non fissando il risultato finale. Infatti all'ultimo minuto la formazione di Di Gabriele ha ridotto il margine con un buon spunto di Tiberi. Nonostante la sconfitta, tra le note positive per la Futsal c’è l’ottima prestazione del portiere Schiavi, autore di numerosi interventi che hanno evitato un passivo più ampio.

«Nonostante la sconfitta sono molto soddisfatto della nostra prestazione - commenta a caldo mister Vincenzo Di Gabriele - per molti tratti abbiamo tenuto testa ad una squadra che, ovviamente, ha delle basi completamente differenti dalle nostre. Mi è piaciuto lo spirito dimostrato in campo di ragazzi e devo dire che siamo a buon punto, cosa che fa ben sperare in vista dell’esordio in campionato contro il Villaspeciosa. Nel primo tempo, forse ci sono stati degli episodi sfortunati, che potevano tenere in equilibrio l’incontro, ma devo dire che, pur considerando il fallo non fischiato sul primo gol degli avversari, non dovevamo fermarci a protestare, e Morra doveva tirare in maniera più convinta, trovando così il gol del pareggio. Ma sono molto contento di ciò che abbiamo fatto, ora non resta che cominciare al meglio la preparazione atletica ufficiale, che partirà questo lunedì».

