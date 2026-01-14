Protagonista silenzioso ma decisivo: Francesco Midio si prende la scena nella domenica perfetta dell’Ostiamare sul campo della Maceratese. Il portiere civitavecchiese, classe 2007, mette il sigillo su una vittoria pesantissima per i biancoviola, non solo con interventi di grande personalità nel corso del match, ma soprattutto con la parata sul calcio di rigore al 5’ di recupero che blinda il 3-1 finale.

Cresciuto calcisticamente tra Civitavecchia (in Eccellenza) e DLF, Midio, che ha avuto anche importanti esperienze con le rappresentative regionali e nazionali, continua a dimostrare maturità e sangue freddo ben oltre la sua giovane età. In una trasferta complicata, contro un avversario di spessore e dopo essere andati subito sotto, il numero uno lidense non ha mai perso concentrazione, trasmettendo sicurezza a tutto il reparto difensivo.

Decisivo nel finale, quando Marras si presenta dal dischetto con la possibilità di riaprire la gara, Midio intuisce e respinge, facendo esplodere la panchina e certificando una prestazione di alto livello. «Mi ero preparato in settimana su cosa fare per i rigori, ho dato una mano alla squadra», ha spiegato a fine gara, sottolineando però lo spirito collettivo: «La cosa più importante era vincere e farlo così è stato di ottimo livello».

Grazie anche alla sua parata, l’Ostiamare ritrova il successo dopo due gare senza vittorie e consolida la vetta del girone F di Serie D con 45 punti, uno in più del Teramo. Una giornata da incorniciare per Midio, simbolo di una squadra solida, giovane e sempre più consapevole dei propri mezzi.

