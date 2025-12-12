Ancora una giornata straordinaria per Lorenzo Ballarati agli Italiani invernali di Riccione, dove l’atleta della Coser Aniene ha conquistato un prestigioso secondo posto nei 100 stile libero grazie a uno strepitoso 47”11, tempo ottenuto nella seconda batteria, non quella più veloce. Un risultato che rende ancora più brillante la prestazione del carabiniere, che ha abbassato di quattro decimi il suo personale, e conferma la sorprendente crescita di un ragazzo alla sua prima esperienza in un campionato di questo livello.

Molto positive anche le prove di Asia Ricci, protagonista di gare solide e di una giornata ha brillato anche nei 50 e nei 100 dorso, chiusi rispettivamente con un 27”9, che diventa il suo nuovo personale, e 59”9 passo avanti importante nel loro percorso. Asia Ricci ha mostrato grande maturità e domani tornerà in vasca nei 200 dorso insieme alla sorella Viola. Ballarati, invece, sarà in vasca per i 200 stile libero.

Soddisfatto l’allenatore Fabio De Santis, che ha elogiato i suoi atleti: «Lorenzo sta dimostrando una crescita impressionante, così come le ragazze. Stiamo vivendo un’esperienza preziosa. Siamo felicissimi e contenti, Meglio di così non potevamo fare, iniziare così la nuova stagione è davvero fantastico». Domani ultima giornata di gare, con Ballarati impegnato nei 200 stile libero per coronare un campionato già memorabile.

