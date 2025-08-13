L’Etrurians prosegue nel suo mercato in vista del prossimo campionato per il terzo anno di fila in Prima Categoria. Dopo gli ultimi arrivi (Formaggi e Giustini) e i rinnovi di Peluso, Scotti, Flore e Abbruzzetti, rompe il silenzio il presidente.

«Possiamo dire che la campagna acquisti è terminata – conferma Gianfranco Serafin, presidente dell’Etrurians – l’unico punto interrogativo riguarda il nostro capitano, Davide Iacovella, che aveva annunciato il ritiro nell’ultima partita dello scorso anno. Abbiamo dialogato molto con lui, vorremmo che restasse almeno per un’altra stagione perché è un punto di riferimento per i ragazzi. Ci sono buone possibilità, la sua risposta arriverà poco prima della preparazione agonistica».

La squadra è stata affidata a Danilo Rinaldi già presentato a giugno. «È un gruppo costruito con passione – aggiunge Serafin - e con uomini prima ancora che calciatori. Siamo pronti a dare battaglia su ogni campo, a difendere questi colori con orgoglio e a far sognare tutti i nostri tifosi. Grazie a chi ha scelto di restare e continuare a crederci. Un benvenuto a chi ha deciso di iniziare questo viaggio con noi. La stagione è alle porte e noi siamo pronti a viverla con il cuore e con la testa».

