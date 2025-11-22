Organizzazione completa Tirreno Atletica Civitavecchia del 11esimo Memorial Oscar Barletta e 14esimo Memorial Ira Capri al “Moretti-Della Marta”: numeri che passano i 220 atleti gara e la presenza di circa dieci squadre tra laziali e toscane. La gara del Miglio assegna il Trofeo assoluto; la distanza di tradizione anglosassone tradotta nel sistema metrico decimale in 1609m sta rientrando prepotentemente nel panorama dell’attività agonistica mondiale dalla Diamond League alle competizioni internazionali.

Un muro di vento contrario ha accompagnato tutte le gare, Trofeo Ira Capri assegnato a Asia Bernardini in 5’24”21, premiata da Sundra sorella di Ira, e il Trofeo Oscar Barletta a Federico Ubaldi in 4’42”09. Due gestioni di gara differenti con Asia che è partita aggressiva ed ha mantenuto la prima posizione fino al traguardo mentre per Federico un testa a testa fino all’ultimo giro in cui va al traguardo con una bella progressione finale.

I trofei giovanili vedono alzare la coppa agli ESO8 nei 400m Nathan Tramontano in 1’23”28 e Silvia Cerroni del team Etrusca in 1’28”11; Diana Merone in 2’05”80 e Samuele Cherubini della società Villa Guglielmi in 1’55”97 sui 600m per gli ESO10 (2014)

I 1000m cat ragazzi 2012 consegnano i Trofei nelle mani di Elena Riccobello in 3’19”55 e Andrea Tavella in 3’00”77. Per la cat cadetti 2011-2010 alza le coppe Andrea Mari in 2’48”08 e Sofia Biondi in 3’20”16.

Nei 150m sprint di Alessio Feuli che taglia im muro di vento contro in 16”75 e della portacolori ACSI Giulia Buccella in 20’49.

Gli esordienti vincono tutti, tanti i nuovi che hanno ricevuto il battesimo agonistico nelle gare in casa: al cronometraggio elettrico dei 60metri i risultati promuovono in prima posizione Filippo Giacchini in 10”69 e Noemi Andreoli in 11”64 nella cat 5; Nathan Tramontano in 10”38 e Silvia Cerroni in 10”58 per la cat 8; Samuele Cherubini in 9”05 e Arianna Bravi di “AL sport e giovani” in 9”87. La velocità giovanile ha il suo picco nella gara cadetti con il campione italiano di prove multiple Ivan Davide Muraro (2010) della società “Villa Gordiani” che resiste alle sciabolate ventose in curva chiudendo in 17”94 avvicinandosi al PB per pochissimi centesimi.

Tra le cadette vince Matilda Lancioni al Pb in 20”43; nella cat 2012 primeggia Leonardo Grossi in 20”11 e Emma Pastorelli in 22”66.

«Il trofeo Barletta-Capri per noi è il ricordo immancabile e indelebile – affermano dalla Tirreno – per due persone che sono sempre presenti nella nostra attività e nelle nostre azioni. Il maestro Oscar, è stato allenatore di tanti atleti di valore internazionale, tra cui la medaglia olimpica e mondiale Roberta Brunet, commissario tecnico per un lungo periodo del settore della maratona riportata ad alti livelli internazionali, promuovendo un nuovo concetto di allenamento abbinato ad un sano e specifico regime alimentare. Ira Capri, amica prima che atleta e istruttrice della Tirreno Atletica che, grazie al suo contributo, ha continuato a crescere negli anni. Una donna che ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che l’anno conosciuta ed i cui insegnamenti continuano a indicarci la strada. Si ringrazia il Gruppo giudici gare, cronometristi, sistema informatico per il lavoro puntuale in campo e la FIDAL Lazio per la fiducia nell'affidamento gare».

