Ancora una bella notizia per il padel civitavecchiese e, nello specifico, per Matteo Sargolini. Il ragazzo cresciuto al Club 88 ha alzato ancora una volta le braccia al cielo ed è stato fregiato del premio come padelista della coppia emergente dell'anno, assieme a Matteo Platania, ai SuperTennis Awards, con l'iniziativa che è stata messa in piedi direttamente dalla Fitp. Questo conferma il salto e il percorso di crescita, sempre più autorevole, che sta facendo il ragazzo cresciuto al Club 88, il quale, in questo periodo, sta avendo anche delle esperienze a Roma e addirittura in Spagna, paese nel quale si sta recando spesso per svolgere dei common training e dei clinic con allenatori specializzati del posto. All'evento sono stati celebrati anche personaggi grossi del mondo del tennis azzurro, come Jasmine Paolini, Sara Errani, Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Andrea Vavassori e, naturalmente, Jannik Sinner.

Sargolini con Jannik Sinner, numero 1 Atp

