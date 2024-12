Scattano le nuove convocazioni per i raduni regionali del Club Lazio che raccoglie i giovani più promettenti della categoria Cadetti/e nelle varie specialità dell'atletica. La struttura che raccoglierà i numerosi giovani provenienti da tutta la regione è quella del Centro Sportivo delle Fiamme Gialle a Castelporziano e si svolgeranno sabato 16 marzo e domenica 7 aprile. Due gli atleti della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo convocati nuovamente in questi raduni del Club Lazio, Matilde Casini nel salto in lungo e nel salto con l'asta e Riccardo Cianchelli nel lancio del martello. Matilde Casini al primo anno nella categoria Cadette, allenata da Umberto Battistin e Leonardo Bargagli è un'interessante velocista che sta muovendo i primi passi anche nelle specialità di salto. Riccardo Cianchelli invece al secondo anno della categoria Cadetti, allenato da Linda Misuraca si è messo in luce già dallo scordo anno nella specialità del lancio del martello dove ha conquistato recentemente il titolo regionale nel lanci Lunghi.

