Con la chiusura del girone d’andata del campionato di Serie C femminile, in casa Comal Civitavecchia Volley è tempo di bilanci e riflessioni. La formazione guidata dallo staff tecnico ha concluso il girone A al secondo posto con 31 punti, in coabitazione con la Luiss e a sole due lunghezze dalla vetta, centrando pienamente la zona playoff e mantenendo vivo l’obiettivo dichiarato a inizio stagione: la conquista della promozione in Serie B2. Un percorso complessivamente positivo, anche se le ultime sconfitte hanno inevitabilmente attenuato l’entusiasmo, imponendo una riflessione lucida sul momento della squadra.

A fare il punto della situazione è la presidentessa Viviana Marozza, che analizza con realismo quanto fatto finora:

«La stagione fino a questo momento la ritengo positiva considerando che, nonostante gli infortuni a rotazione di tante giocatrici, culminati con lo stop di Alice Patrizi, siamo seconde a due punti dalla prima, quindi pienamente in zona playoff, che era e rimane l’obiettivo stagionale».

Un risultato che assume ancora più valore se si guarda alla composizione del gruppo:

«Siamo lì con l’innesto di due ragazze Under 18 e due Under 16 in una rosa già giovanissima. Questa strategia è in linea con gli importanti investimenti che da sempre effettuiamo nel settore giovanile, intensificatisi nell’ultimo periodo anche grazie all’accordo con la Savino del Bene Volley Scandicci, siglato per portare le giocatrici locali nel gotha della pallavolo nazionale».

Un progetto che va oltre il semplice risultato sportivo:

«L’obiettivo del raggiungimento di una categoria nazionale va inquadrato proprio in quest’ottica, per permettere alle nostre atlete più giovani di poter calcare i campi nazionali e crescere in un contesto di alto livello».

Ora l’attenzione è tutta rivolta alla seconda parte di stagione, dove sarà fondamentale ritrovare continuità:

«Mi aspetto coesione e focus sull’obiettivo. È importante che il gruppo resti compatto nei momenti di difficoltà».

In quest’ottica la società ha deciso di investire anche sulla crescita mentale:

«Ci tengo a sottolineare come sia la prima squadra femminile, sia quella maschile che le giovanili stiano affrontando un percorso di training sulla comunicazione assertiva, che mira a sviluppare le abilità utili a gestire in modo efficace le dinamiche di squadra e il confronto con gli avversari».

Un’attività inserita nel Progetto Play District:

«È promosso da Sport e Salute Spa e realizzato in collaborazione con i professionisti dell’area neuropsicologica di LocoMotiva, un valore aggiunto per tutta la nostra realtà».

Grande soddisfazione anche per il settore giovanile, fiore all’occhiello della Civitavecchia Volley:

«Le nostre squadre giovanili stanno disputando ottimi campionati territoriali. L’Under 18 femminile è prima nel girone e l’8 febbraio affronterà la Final Four, l’Under 16 è prima in classifica, l’Under 14 è già qualificata alla fase regionale e anche nel settore maschile arrivano segnali molto positivi».

La conclusione della presidentessa è netta:

«Sono molto soddisfatta. Il duro lavoro, con gruppi che si allenano anche cinque volte a settimana oltre alle gare, e la serietà alla lunga ripagano».

La Comal Civitavecchia Volley guarda dunque avanti con fiducia, consapevole che la rincorsa alla Serie B2 passerà dalla capacità di reagire, restare unite e trasformare le difficoltà in ulteriore crescita.

