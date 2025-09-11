Ancora soddisfazioni dal movimento velistico civitavecchiese. Un manipolo di atleti della Lega Navale sono partiti alla volta di Torbole per disputare la regata nazionale più importante della stagione: il Campionato Italiano in Singolo. Alla competizione hanno partecipato due atleti per la categoria Under 15, con tavole T293, Matteo Arcadi 25^ e Carlo Alberto Graziano 27^, e ben 5 atleti con attrezzature Foil.

Veniamo alle ragazze dell’Under 19: sfortunatamente l’esperta Alice Evangelisti viene messa out da un virus influenzale che le ha impedito di gareggiare. Vittoria Marconi si conferma atleta di indiscusso interesse nazionale. Per lei podio con un ottima 2^ posizione che, tuttavia, non soddisfatta le condivisibili ambizioni della ragazza per il fatto stesso che l’ultimo giorno non si è potuto regatare a causa dell’assenza di vento. A dividerla dal gradino più alto un solo punto di distacco.

@RIPRODUZIONE RISERVATA