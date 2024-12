Manila Esposito è già tornata al lavoro. Chi poteva pensare ad un periodo lontano dalla ginnastica artistica dopo le due meravigliose medaglie vinte alle Olimpiadi di Parigi, non ha centrato il bersaglio. Infatti dopo un paio di settimane di riposo, vissute soprattutto nella sua Civitavecchia, dove è stata a lungo festeggiata e celebrata per quello che ha compiuto sul suolo francese, la ginnasta dell’As Gin ha già ricominciato a frequentare le palestre, con delle bellissime notizie per la società locale. Infatti a Riccione si sta svolgendo un collegiale della Nazionale italiana ed a far lustro al club del presidente Pierluigi Miranda non c’è solo Queen Manila. Infatti sono state convocate altre due perle della squadra locale, come Nunzia Dercenno e July Marano. Presente anche l’allenatrice Camilla Ugolini. Ovviamente la presenza di Esposito non è passata certamente inosservata, anche dalle parti della Romagna in tanti hanno voluto ringraziarla per quanto fatto. È arrivata a Riccione anche Alice D’Amato, dopo un periodo di “licenza” nel quale si è giustamente goduta un viaggio in Thailandia, prima di tornare a Riccione e di essere intervistata al Tg1 delle 20. Per il settimo anno consecutivo la formazione azzurra si reca nella Perla Verde per svolgere delle sessioni di allenamento, in vista di un periodo più tranquillo rispetto ad un 2024 sulle montagne russe, nel quale ci si potrà concentrare sul poter provare, magari, qualcosa di nuovo, con gli allenamenti previsti solo nelle ore mattutine. «Ho iniziato a realizzare quello che ho fatto - ha dichiarato Manila Esposito ad Icaro Sport - l’emozione è sempre fortissima e indescrivibile, vincere una medaglia alle Olimpiadi è il sogno di tutti. Siamo state brave a portare a termine nella maniera migliore la gara a squadre, che ci ha permesso di fregiarci dell’argento, metallo che abbiamo ottenuto perché siamo state molto unite e ci siamo sostenute a vicenda, nonostante fosse la prima esperienza per tutte, tranne per D’Amato. Nei momenti di maggiore difficoltà, siamo state brave a gestire la situazione dal punto di vista emozionale. Per quanto riguarda la medaglia di bronzo alla trave è stata una soddisfazione personale, dietro questo successo c’è tanto sacrificio e tanto lavoro che è stato ripagato. Non potevo chiedere di meglio a questo 2024, considerando anche i quattro ori agli Europei, tra l’altro ottenuti vicino a Riccione, ovvero a Rimini, e lo Scudetto conquistato con l’As Gin». Tra l’altro le azzurre sono state ospiti d’eccezione sul palco di Radio Deejay, nel corso dell’evento Riccione On Stage, dove hanno avuto modo di conoscere anche Rudy Zerbi e soprattutto Tananai, che ha voluto scattarsi delle foto con Esposito, D’Amato e Andreoli. E chissà che per Queen Manila questo primo passo non la possa portare ad uno dei suoi più grandi sogni, ovvero conoscere Geolier, uno degli artisti maggiormente stimato dalla ginnasta civitavecchiese.

