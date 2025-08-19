Pastrocchio all’italiana. La Figc ha imposto gli arbitri ufficiali nel contesto delle amichevoli estive di calcio e succede quello che è successo alla Viterbese costretta ad annullare l’interessante amichevole casalinga contro il Montespaccato che era stata programmata per domani, mercoledì 20 agosto, alle ore 17 allo stadio “Enrico Rocchi”.

Questo il comunicato del club del presidente Salaris che spiega cosa è accaduto: “La Us Viterbese comunica che l’allenamento congiunto previsto per domani (oggi, ndr) contro il Montespaccato è annullato. Come da regolamento, anche per gli allenamenti congiunti è necessaria la presenza della terna arbitrale. La società, pur avendo fatto regolare richiesta con largo anticipo, non ha ricevuto conferma ufficiale e, al fine di non incorrere in sanzioni, si vede costretta ad annullare l’incontro. La squadra proseguirà regolarmente la preparazione con il classico allenamento, come di consueto, agli ordini di mister Gardini.Lavoro, impegno e serietà restano alla base del nostro percorso verso la nuova stagione”.

Un vero peccato anche perché il test era probante per la compagine gialloblu che dopo i confronti con i team di Serie D del Real Monterotondo e dell’Atletico Lodigiani si sarebbe misurata con un’altra formazione sempre di Serie D e sarebbe stata una verifica importante sulle attuali condizioni della formazione di mister Gardini. Intanto il club ricorda che sino al prossimo 29 agosto è possibile comprare gli abbonament della stagione 2025/2026 presso Punto vendita Pewex ( Viale Armando Diaz 36-Viterbo) oppure presso la Segreteria della Us Viterbese dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 18.

