Michael Magnesi torna sul ring il prossimo 27 febbraio nella sua Cave. Il campione del mondo Silver WBC e numero uno del ranking mondiale WBC riparte con un match sulle 8 riprese, tappa fondamentale verso il grande sogno iridato. Non si conosce ancora il nome dell’avversario.

Il pugile originario di Cave e civitavecchiese d’adozione, allenato dal maestro Gesumino Aglioti e seguito dal preparatore atletico Silvio Branco, sarà ancora una volta sostenuto dalla sua manager Alessandra Branco, che ha ufficializzato l’incontro e che organizzerà la riunione con la A&B Events. Dopo i rinvii legati al match con Magsayo, Magnesi è pronto a riprendere il percorso interrotto.

L’obiettivo resta chiaro: continuare la scalata e farsi trovare pronto per l’assalto al titolo Mondiale Gold WBC. Ora si attende di capire quando e se arriverà la chiamata decisiva per il combattimento che può valere una carriera.

