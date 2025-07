Premiazione speciale per Michael Magnesi. Nei giorni scorsi Lone Wolf è stato a Ripa Teatina, sulla riva adriatica, per rivedere un premio al festival Rocky Marciano, giunto alla 21esima edizione. Il pugile allenato dal maestro Gesumino Aglioti è stato insignito del premio “Pugile del 2025”. Ricco il parterre dei partecipanti, che ha visto la presenza dell’ex calciatore della Nazionale italiana e del Napoli, Andrea Carnevale, con cui Magnesi si è intrattenuto ed ha ricevuto in regalo il suo libro “Il destino di un bomber”, e dei giornalisti Francesco Repice e Maurizio Compagnoni.

Magnesi è salito sul palco, dove è stato intervistato dal popolare giornalista e conduttore di Sky Sport, Fabio Tavelli, dove ha parlato della sua esperienza in campo pugilistico.

«Grazie di cuore – ha dichiarato sui social network Michael Magnesi - è stata una grandissima emozione, grazie per l’invito e l’ospitalità. Un altro grandissimo onore conoscere, stringere la mano e passare del tempo con Andrea Carnevale un grandissimo campione di sport e di vita. Grazie veramente per la splendida serata a tutta l’organizzazione». Intanto c’è grande attesa e curiosità per sapere cosa accadrà nella carriera di Michael Magnesi. Nelle prossime settimane si dovrebbe saperne di più sul suo prossimo combattimento e sul percorso che lo vede sempre pronto a scalare i vertici internazionali del mondo del pugilato.

