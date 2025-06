La notizia della scomparsa di Lelio Petronilli è stata accompagnata dal lutto, ma anche tantissime dimostrazioni di stima e di affetto nei confronti di un personaggio davvero noto a Civitavecchia e nel comprensorio. Una vita interamente dedicata al calcio, quella di Petronilli, che ad 82 anni ci ha lasciato, dopo un lunghissimo percorso, prima come calciatore, anche in serie C, poi in numerosissime squadre del territorio come allenatore e dirigente.

«Le notizie che non vorresti mai sentire – dichiarano dal Civitavecchia Calcio - se ne va un pezzo della storia calcistica di Civitavecchia e del Civitavecchia, un uomo di spessore e dai profondi valori, tutta la famiglia nerazzurra di stringe intorno ai suoi cari. Che la terra ti sia lieve grande Lelio».

«Se ne va un pezzo di storia – dichiarano dal Dlf - di gesta sportive e magnifici ricordi vissuti grazie a Lelio. Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze. Lelio, che la terra ti sia lieve».

«Grande atleta, grande allenatore e umanamente una gran bella persona – sottolineano dal Santa Marinella - nella stagione 1989/1990 con il Santa Marinella si classificò al 3’ posto facendoci ottenere il ripescaggio nel nuovo format del campionato di promozione, nella stagione 2004/2005 da allenatore in seconda affiancò sempre a Santa Marinella mister Ugo Fronti. Lelio era un amico del Santa Marinella e dei suoi tifosi, spesso lo trovavi in tribuna a seguire la squadra, spesso consigliava calciatori da prendere, che puntualmente rispettavano il valore da lui descritto. Lo vogliamo ricordare quando da allenatore prima degli allenamenti e talvolta dopo, capitava al circolo dell’Unione Sportiva per giocare a briscola con i dirigenti o con i tifosi. Persona semplice, dalla battuta pronta anche con gli stessi calciatori alla maggior parte dei quali gli dava un soprannome. Non faceva distinzioni di ruolo e spesso si intratteneva con i tifosi per parlare della squadra. Alla famiglia Petronilli, le più sentite e sincere condoglianze. Lelio sei nella nostra storia».

«Il Quartiere Campo Dell'Oro apprende con dolore la scomparsa di mister Lelio Petronilli – dichiarano dal club del presidente Quagliata - già allenatore del nostro sodalizio. Con Lelio se ne va innanzitutto una persona per bene, oltre che un grande allenatore. Esprimiamo alla famiglia le nostre più vive condoglianze».

«Il Tolfa Calcio si unisce al dolore della famiglia Petronilli – si legge nella nota della società biancorossa - per la scomparsa del caro Lelio, prima giocatore, poi tecnico di questa società, nonchè grande uomo. Un abbraccio alla famiglia».

«Con Lelio ci lascia una vera e propria bandiera del calcio allumierasco – affermano dall’Allumiere - capitano di una squadra gloriosa capace di affermarsi tra i dilettanti nel panorama calcistico regionale e nazionale. Dapprima come atleta con circa 250 presenze e una cinquantina di reti all'attivo, poi, sul finire degli anni '70 anche come allenatore. Alle doti tecniche ed atletiche Lelio seppe associare uno straordinario spessore umano e morale diventando un fulgido esempio per intere generazioni di giovani calciatori».

«Apprendiamo con profonda tristezza – dichiarano dalla Futsal Academy - la notizia della perdita di un grande uomo della storia sportiva cittadina. Alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze».

