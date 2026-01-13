Il nuovo anno è cominciato con due vittorie e una sconfitta per il Cerveteri. La vittoria di domenica sul Tolfa ha galvanizzato l’ambiente etrusco, su di giri per un successo che conferma le potenzialità della squadra di mister Ferretti, stabilmente in zona play off, al terzo posto della graduatoria.

Ad esserne particolarmente felice è il presidente Andrea Lupi.

«Mi sembra di vivere un sogno: dopo aver tribolato negli anni scorsi, tra polemiche e richiami, oggi mi sento sereno e felice di avere una grande squadra, un team di dirigenti all’altezza, uno staff tecnico preparato e una tifoseria passionale e unica. I tifosi mi rincuorano, mi sento uno di loro, non mi sono mai sentito un padrone, ma uno di loro – esordisce Lupi – se oggi siamo dove siamo, il merito è di tutti: chi ha sposato il progetto lo ringrazio di cuore, ha creduto nella nostra serietà e nella passione per questi colori. Ci aspetta una settimana intensa, domenica c’è il derby a Ladispoli, una sfida che sfugge a ogni pronostico. Una gara che va oltre i fattori tecnici, con un valore campanilistico elevatissimo. Dico solo che deve essere una domenica di sport e di tifo corretto», ha concluso il presidente verdeazzurro.

Il derby di Ladispoli arriva nel momento migliore del Cerveteri, terzo in classifica con 31 punti e sette lunghezze di vantaggio sui cugini. Al Sale, domenica alle 11.00, si annuncia il pubblico delle grandi occasioni. I tifosi verdeazzurri si stanno mobilitando in massa per sostenere la squadra e provare a sfatare un tabù che dura da 35 anni: l’ultima vittoria del Cerveteri sul campo ladispolano risale infatti all’aprile del 1991.

Da quanto trapela, saranno tantissimi i supporter etruschi presenti al Sale, pronti a sostenere a gran voce Piano e compagni. Il derby della Via Aurelia non è solo una sfida calcistica, ma un evento dal forte valore sociale e culturale. I Cervi, forti del successo sul Tolfa, sono carichi di entusiasmo e consapevoli di quanto sia importante, per un cerveterano, vincere sul campo del Ladispoli. All’andata furono proprio i ladispolani a imporsi, al termine di una gara vinta con non poca fortuna e seguita da oltre 600 tifosi.

