Lunedì parte la preparazione del Cerveteri, che agli ordini di mister Marco Ferretti si radunerà allo stadio Enrico Galli, dove nel pomeriggio comincerà a prendere confidenza con il campo. Per ora è stata programmata un amichevole con la Kaisra, formazione cerite di Seconda Categoria, intorno al 27 agosto. Un gruppo di 25 elementi, dieci dei quali nuovi, saranno pronti a sfidare calura e sole per prepararsi alla prima gara ufficiale in coppa Italia. Nel mentre, il presidente Andrea Lupi ha voluto spendere qualche parola per tutti.

«Giocatori, mister e staff, sono pronti ad affrontare un campionato che spero ci porti dei buoni risultati. Sicuramente vorremmo migliorarci rispetto allo scorso anno, raggiungere la salvezza senza play out è il primo obiettivo. Poi vedremo come si evolverà il campionato, parlare ora, senza conoscere gli avversari, mi sembra prematuro. Dobbiamo lavorare e impegnarci, ho fiducia in Ferretti, così come nel diesse Scotti nel dg Gnazi. In ultimo, mi appello alla tifoseria affinché ci seguano come è stato fatto lo scorso anno, soprattutto nelle ultime gare. Se ci saranno al fianco, potremmo fare cose importanti», ha concluso Andrea Lupi.

