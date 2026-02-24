Nella 26esima giornata del girone A di Eccellenza, la W3 Maccarese strappa un pareggio prezioso sul campo della Roma City al termine di una gara intensa e combattuta, chiusa sull’1-1. Un punto importante in ottica salvezza per la formazione di mister Di Giovanni, anche se resta qualche rimpianto per una vittoria sfumata nel finale. La partita si accende soprattutto nella ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato e caratterizzato da grande agonismo, la W3 trova il meritato vantaggio al 79’: è Lupi a far esplodere il settore ospiti, finalizzando al meglio un’azione ben costruita e battendo il portiere capitolino con freddezza. Il gol sembra indirizzare definitivamente l’incontro, con gli ospiti bravi a compattarsi e a difendere il prezioso risultato. Quando i tre punti sembrano ormai in cassaforte, però, arriva la beffa. All’89’ Milani trova il guizzo giusto e firma il pareggio per la Roma City, ristabilendo l’equilibrio e gelando la W3 Maccarese. Nel finale non c’è più tempo per ulteriori emozioni. Il triplice fischio sancisce un 1-1 che muove la classifica di entrambe. Per la compagine maccaresana si tratta comunque di un punto d’oro su un campo difficile, contro una diretta concorrente nella corsa alla permanenza in categoria. La squadra sale così al tredicesimo posto, mentre i capitolini restano dodicesimi, mantenendo un margine minimo in una zona della graduatoria sempre più corta e combattuta. Ora l’attenzione si sposta al prossimo turno, quando la W3 ospiterà la Romulea in uno scontro che si preannuncia delicato e fondamentale. Servirà la stessa determinazione, con la consapevolezza di poter giocarsela fino all’ultimo minuto contro chiunque.

©RIPRODUZIONE RISERVATA