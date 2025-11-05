Il pareggio a Tarquinia, giunto dopo una prestazione convincente dei verde azzurri, ha lasciato contento il presidente Andrea Lupi, che insieme ai tifosi, a fine partita, ha applaudito la squadra per l'impegno mostrato e la qualità della prestazione. Sicuramente il Cerveteri avrebbe meritato di più, sfiorando il goal in più riprese.

«Siamo stati bravi, concentrati e in partita fino all'ultimo – afferma Lupi – non abbiamo rischiato nulla, abbiamo dato vita a una prestazione sotto il profilo tecnico e tattico molto convincente. Miglioriamo domenica in domenica, tra coppa e campionato abbiamo infilato tre vittorie e tre pareggi. E' un gruppo questo che potrà fare molto bene. Ora ci attendono sfide più delicate, capiremo dove possiamo arrivare».

Per domenica prossima, al Galli, è in programma lo scontro contro l'Olimpus, gara sulla carta che appare molto insidiosa. «Siamo reduci da un periodo molto positivo - ha affermato il diesse Scotti - Nonostante delle assenze pesanti, stiamo dimostrando di avere giocatori allo stesso livello, bravi e utili in qualsiasi momento, segno che la forza del collettivo e un'arma importante per andare avanti».

@RIPRODUZIONE RISERVATA