Nuova missione per Ludovica Legittimo. La karateka civitavecchiese è stata chiamata dalla Nazionale giovanile per uno stage ed una gara che si terranno a Limassol, a Cipro, dal 24 al 28 agosto. La ragazza cresciuta alla Mabuni e tesserata per lo Shirai ha ricevuto la convocazione dalla maestra Selene Guglielmi. Legittimo è la più giovane del quartetto azzurro. Assieme a lei ci sono Matteo Avanzini, Asia Pergolesi e Raffaele Astarita. Un gruppo di tutto rispetto, che contiene il top del movimento U21, con tre campioni europei, tra cui Legittimo e gli altri due che fanno parte delle Fiamme Gialle

©RIPRODUZIONE RISERVATA