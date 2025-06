Dopo quattro anni Edoardo Luciani non vestirà più la maglia del Civitavecchia. Infatti il trequartista è un nuovo giocatore della Viterbese. Le indiscrezioni si erano rincorse nei giorni scorsi, soprattutto sulla stampa della Tuscia, ma tutto è stato confermato dal direttore sportivo dei leoni gialloblu, Mattia Di Loreto, nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione.

Il ds ha spiegato che Luciani ha firmato il pre-contratto nella mattinata di ieri. Quindi lascia il Civitavecchia uno dei protagonisti degli ultimi anni, nel corso dei quali ha vinto la Coppa Italia regionale ed ha ottenuto il secondo posto nell’ultimo campionato di Eccellenza. Quindi un altro addio per la formazione allenata da Massimo Castagnari, con la dirigenza che dovrà lavorare per far entrare in rosa un numero elevato di giocatori.

