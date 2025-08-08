L’Ostiamare è orgogliosa di annunciare l’inizio della partnership con Ma.Ga. – Wine Bar & Cucina di Mare, eccellenza del panorama enogastronomico del litorale romano, che assume ufficialmente il ruolo di Official Seafood Partner del club per la stagione 2025/2026. La collaborazione nasce da una profonda sintonia valoriale: qualità, autenticità, sostenibilità, passione e legame con il territorio sono i pilastri condivisi da entrambe le realtà. L’accordo si tradurrà in una serie di iniziative congiunte rivolte alle famiglie, ai giovani, ai tifosi e alla comunità locale, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo sociale, culturale e aggregativo dell’Ostiamare.

«Crediamo che la qualità, quando incontra la passione e il senso di appartenenza, generi valore autentico. Con Ostiamare condividiamo la volontà di prenderci cura delle persone e di restituire al territorio esperienze vere, accessibili e memorabili», afferma Gabriele Proietti Felion, Ma.Ga.

La partnership prevede attività ad alto impatto relazionale, convenzioni dedicate ai tesserati, presenza editoriale sui canali ufficiali, la partecipazione ad eventi esclusivi, ed ovviamente visibilità continuativa presso lo Stadio Anco Marzio.

«Ma.Ga. è un simbolo dell’identità contemporanea di Ostia: imprenditoria di qualità, attenzione al dettaglio e visione. Questa partnership rappresenta un investimento nel territorio e nel capitale umano che lo anima. Insieme vogliamo costruire un modello virtuoso, capace di connettere sport, cultura e valore sociale», spiega Luca Beccaceci, Ceo dell’Ostiamare.

Con questo accordo, l’Ostiamare consolida la propria missione di club radicato nella comunità, capace di attrarre sinergie virtuose tra sport e impresa per generare impatto positivo e duraturo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA