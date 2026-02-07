Trasferta insidiosa oggi per il Tolfa Calcio atteso sul campo di Monte Spaccato per la sfida contro la Duepigreco, valida per la 22esima giornata di Promozione (Girone A). Il calcio d’inizio è fissato per le ore 10:30, in un orario inusuale che richiederà massima attenzione anche nell’approccio alla gara.

L’impegno si annuncia ancora più complicato alla luce della situazione di classifica della Duepigreco, che occupa la terz’ultima posizione del girone A con 20 punti, appaiata ad altre contendenti invischiate nella lotta per non retrocedere. Un quadro che rende i padroni di casa particolarmente affamati di punti e pronti a giocarsi ogni pallone con il coltello tra i denti per provare a risalire la graduatoria.

I collinari di mister Emiliano Cafarelli arrivano all’appuntamento forti del bel successo ottenuto domenica scorsa nel derby contro il Santa Marinella, imponendosi sui padroni di casa 2-0 sul campo “Ivano Fronti”, una vittoria pesante che ha ridato entusiasmo all’ambiente e che ha permesso ai biancorossi di consolidare la propria posizione in classifica, guardando con rinnovata fiducia alla parte alta della graduatoria.

Un risultato che ha rilanciato le ambizioni del Tolfa, oggi a quota 31 punti, in una zona di classifica che lascia aperti scenari importanti per il prosieguo della stagione. Proprio per questo la sfida odierna rappresenta un banco di prova significativo per misurare continuità, maturità e personalità della squadra, chiamata a confermarsi anche lontano dalle mura amiche dopo la brillante prova nel derby.

Il tecnico del Tolfa non nasconde le difficoltà della vigilia, a partire dall’emergenza infortuni che condiziona le scelte di formazione:

«Partiamo dagli assenti – spiega Cafarelli –. Sicuramente non ci saranno Cristian Vittorini e Roccisano, che purtroppo non sappiamo ancora quando potrà rientrare. Forse recuperiamo Gaudenzi».

Ma più delle defezioni, a preoccupare l’allenatore è soprattutto il valore dell’avversario:

«Ci aspettiamo una partita difficile contro una squadra di ragazzi giovani, con grande voglia di fare risultato in casa, dove di solito fanno sempre molto bene. È una società che conosco bene, perché sono partito da lì e per me questa è una partita importante».

Un incrocio che ha anche un valore simbolico per Cafarelli: «Dopo Santa Marinella anche questa sfida ha un’importanza speciale. Affrontiamo una squadra che metterà in campo il massimo della voglia e noi dovremo essere pronti, cercando di sfatare quelle partite che in passato non abbiamo interpretato al meglio delle nostre attitudini».

La parola d’ordine è concentrazione:

«Spero che l’attenzione sia massima. Abbiamo preparato bene la gara e adesso sarà il campo a dirci la verità».

La direzione di gara è affidata all’arbitro A. Massafra, assistito da L. Amico e M. Manciagli.

Archiviato il turno di campionato, per il Tolfa l’attenzione si sposterà anche sulla Coppa di Promozione, che entra sempre più nel vivo con i quarti di finale. Il CR Lazio ha ufficializzato che la gara d’andata si disputerà mercoledì 11 febbraio, con i collinari impegnati in casa contro il Real San Basilio, mentre il ritorno è in programma il 25 febbraio a campi invertiti. Un doppio confronto che rappresenta un ulteriore banco di prova e un’opportunità importante per dare continuità al momento positivo della squadra.

@RIPRODUZIONE RISERVATA