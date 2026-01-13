Al Centro Federale di Pietralata, in occasione del Trofeo della Befana, Orlando Lisi ha firmato un risultato di assoluto prestigio, conquistando il premio di miglior nuotatore del meeting al termine di una competizione ufficiale FIN che lo ha visto grande protagonista.

L’atleta civitavecchiese, tesserato FinPlus, ha brillato soprattutto nei 200 stile libero, dove ha centrato la medaglia d’oro con il tempo di 2’08”90, migliorando di tre secondi il proprio primato personale. Prestazione di alto livello anche nei 100 stile libero, chiusi in 59”90 e valsi un altro oro.

Determinante il contributo del tritone civitavecchiese anche nelle prove di squadra, con due ori conquistati nella 4x100 stile libero e nella 4x100 mista, a conferma della sua versatilità e affidabilità. Il bottino personale è stato completato dal bronzo nei 100 farfalla e dall’argento nei 200 misti, gare che hanno ulteriormente evidenziato la completezza del suo repertorio tecnico.

Figlio di Daniele Lisi, direttore tecnico della Nautilus, Orlando continua a crescere gara dopo gara, confermandosi uno dei prospetti più interessanti del nuoto locale e non solo. Un Trofeo della Befana da incorniciare, che certifica talento, lavoro e ambizione.

