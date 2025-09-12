Carolina Morace potrebbe essere a Civitavecchia sabato 20 per un evento. Questo quanto circola in città in queste ore e che starebbe trovando sempre più conferme. Parliamo di una leggenda del calcio nazionale e internazionale, in quanto ha segnato 99 gol con la maglia dell’Italia, rischiando per due volte di vincere gli Europei, ed ha vinto 12 scudetti nel corso della sua carriera, quando il soccer al femminile non aveva certo la luce di cui sta iniziando a godere oggigiorno.

Nel corso della sua carriera anche un indimenticabile poker di reti messo a segno a Wembley in una partita contro l’Inghilterra. La presenza di Morace in città, però, non sarebbe legata principalmente ad aspetti sportivi, ma politici, in quanto europarlamentare. Ed infatti l’evento che sarebbe previsto per il 20 settembre, verrebbe organizzato all’arena Pincio dal Movimento Cinque Stelle, di cui Morace fa parte.

@RIPRODUZIONE RISERVATA