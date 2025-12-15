L’Etrurians è una meraviglia all’Angelo Sale e batte la capolista Anguillara con un 4-2 spettacolare. La prima della classe non aveva ancora conosciuto il sapore della sconfitta ed è stata piegata dai gialloviola che hanno tirato fuori una prestazione maiuscola restando comunque a 5 punti dal secondo posto. La formazione di mister Rinaldi ha espresso un gran gioco, altra componente non di poco conto nel campionato di Prima Categoria. Il tecnico dei ladispolani parte con Rossi tra i pali, in difesa Eluwa e Catini esterni con Pierini e Abbruzzetti a comporre il muro centrale. Il play di centrocampo è Angelucci con Avolio, Peluso e Formaggi e a completare il mosaico Flore e Cotea. È una formazione inedita perché le punte non ci sono. Mancano Cobzaru, Pallozzi, Giustini e Belloni. Tutto lascia presagire una gara in discesa per la capolista e invece a sbloccare il match ci pensa Cotea con Flore che raddoppia trovando il suo primo centro stagionale. Gli ospiti accorciano le distanze con il solito Moretti e pareggiano i conti con Gazzara. È una partita bellissima e piena di colpi di scena. Il 3-2 lo firma Formaggi su penalty concesso per fallo su Catini e Cotea mette in cassaforte il risultato e il Sale esplode di gioia. Poi sfiorano il gol sia Roscioli che Funari. L’Anguillara prova a rientrare in partita, ma i gialloviola tengono il campo con personalità e portano a casa una vittoria pesantissima contro la prima della classe. Domenica trasferta a Rignano Flaminio, terza con un punto in più dell’Etrurians. Sarà un incontro di Natale con i botti.

Rossi, Eluwa (2’ st Mitsch), Catini, Angelucci, Abbruzzetti, Pierini, Avolio (20’ st Roscioli), Peluso, Flore (31’ st Funari), Cotea (47’ st Veronesi), Formaggi (39’ st Palombo). A disp. Serafin, Freddi, Giannella. All. Rinaldi

