Pari contro una big del girone. L’Etrurians fa 1-1 contro il Canale Monterano che passa pure in vantaggio incanalando il match sul binario giusto ma i padroni di casa hanno la forza di reagire acciuffando il punteggio con Formaggi. Mister Rinaldi per 9/11 schiera la formazione utilizzata nell’altro pareggio casalingo con il Soratte. Rossi tra i pali, in difesa al centro Pierini e Abbruzzetti, sulle corsie laterali Mitsch e Eluwa. Angelucci play con Avolio e Peluso mezzale, poi Catini-Cotea con Formaggi a completare il reparto.

Gara condizionata dal maltempo, con un primo tempo giocato su ritmi spezzati ma con i gialloviola molto propositivi, capaci di costruire gioco e creare almeno due occasioni nitide. Al 24’ episodio dubbio in area, ma l’arbitro lascia correre tra le proteste del pubblico di casa. Non ci sono ulteriori sussulti e si va negli spogliatoi. Il secondo tempo si apre con un altro episodio dubbio questa volta nell’area di rigore dell’Etrurians. Stavolta il direttore di gara indica il dischetto. Sabani si presenta dagli undici metri e batte Rossi.

La reazione dei tirrenici è però immediata e al 25’ arriva il meritato 1-1 firmato da Formaggi, che ristabilisce l’equilibrio con una botta di sinistro da fuori area dopo una respinta. Nel finale la partita resta apertissima, con occasioni da entrambe le parti: il Canale Monterano sfiora il nuovo vantaggio al 38’, mentre l’Etrurians va vicina al colpaccio vittoria con Pallozzi e soprattutto con Avolio da pochi passi, senza però trovare la rete decisiva.

«È stata una gara giocata bene da entrambe – commenta mister Danilo Rinaldi – in una giornata condizionata dal maltempo perché la partita è stata sospesa per 3 volte per via della grandine. Il campo era impraticabile in alcuni punti. Il Canale ha avuto le sue occasioni, noi le nostre. Gli è stata assegnato un rigore dubbio e negato uno a noi. I ragazzi comunque crescono e si divertono, mi diverto anche io. È un bel gruppo e una bella società».

Rossi, Eluwa (16’ st Cobzaru), Mitsch, Angelucci, Abbruzzetti, Pierini, Avolio, Peluso (32’ st Del Priore), Formaggi, Cotea (35’ st Pallozzi), Catini (10’ st Roscioli). A disp. Portoghesi, Freddi, Verna, Migliorini. All. Rinaldi

