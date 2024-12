Per la Dcl Bkl Ladispoli Rim c’è l’esordio nella Capitale contro il Fonte Roma Eur domani alle 18.45. Dunque si riparte, si torna a fare sul serio, di fronte a un campionato in cui la squadra vuole recitare un ruolo da protagonista. Giorgio Russo, il coach giallonero, è molto fiducioso: «Direi che partiamo con le stesse motivazioni di sempre, fare bene ed applicarci negli allenamenti in settimana. Poi in campo se siamo stati bravi verranno i risultati, che sono la sintesi del lavoro svolto durante la settimana - racconta il tecnico - c’è tanto entusiasmo, cambiamo location giocando a Ladispoli in una palazzetto che rispetta le nostre aspettative. Sarà più bello, ci darà più emozioni» .

Per l'esordio ci saranno tutti a disposizione, con il capitano Manuele Parroccini a suonare la carica: «Partire con una vittoria sarebbe importantissimo, ci darebbe una grande mano al morale. C'è un progetto nuovo, si cambia rispetto allo scorso anno, ma rimaniamo umili e consapevoli dei nostri limiti. Vogliamo fare bene, puntare in alto . Speriamo nell'aiuto dei tifosi, l'accoglienza ci fan ben sperare».

