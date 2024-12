Secondo successo stagionale per il corridore di Tarquinia Lorenzo Magrini, che nella categoria Esordienti si aggiudica la 64esima Coppa Fausto Coppi, Memorial Moreno Poli, tenutosi in Toscana, a San Casciano in Val di Pesa (Firenze). Una bella prestazione quella del ciclista in forza al Pirata Team, che è allenato da Lorenza Grossi e Vanessa Casati. Dopo la vittoria ottenuta due mesi fa ad Aprilia, ecco arrivare un’altra perla dopo una gara combattuta che ha visto su tutti prevalere il giovane di Tarquinia, capace di condurre la gara sbagliando poco. «Sono contento della vittoria, anche se penso che il merito sia di tutta la squadra che mi ha dato la possibilità di tagliare il traguardo», ha detto il corridore.

Per le donne del Pirata Team ha vinto per la categoria Allieve Alessandra Vuolo e nella categoria Esordienti Livia Rossi.

