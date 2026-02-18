Arrivare una volta in finale può essere un exploit. Farlo per quattro anni consecutivi tra Campionati Europei e Mondiali è qualcosa che appartiene solo ai grandi talenti. La civitavecchiese Ludovica Legittimo ha costruito un percorso straordinario con la maglia azzurra, diventando l'atleta più medagliata di sempre del karate giovanile italiano. Tutto questo anche grazie alla guida della maestra e mamma Stefania Iacobelli, che ha seguito Legittimo negli allenamenti alla palestra della Mabuni. Fondamentale anche il supporto della famiglia, storicamente dedicata al karate e alle arti marziali, sempre vicina alle sorti di Ludovica, presente nei momenti di sacrifico e sempre pronta a festeggiare i tanti successi raccolti in giro per il mondo.

Il suo cammino internazionale dell'ultimo quadriennio si apre il 3 febbraio 2023 con l’oro agli Europei Cadetti di Larnaca, a Cipro, nei 47 kg: una vittoria che la proietta subito tra le migliori del continente. Il 2024 segna la definitiva consacrazione. A febbraio conquista l’argento agli Europei Juniores di Tbilisi, in Georgia, nei 48 kg, dimostrando solidità tecnica e grande maturità agonistica. L’anno successivo arriva un altro argento europeo a Bialsko Biala, in Polonia, sempre nei 48 kg, a conferma di una continuità rarissima a questi livelli. Poi il capolavoro: il 9 ottobre si laurea campionessa del mondo juniores a Venezia, dominando la propria categoria e salendo sul gradino più alto del podio iridato.

Nel 2026, con il passaggio tra le Under 21, cambia categoria e sale nei 50 kg, ma non cambia il risultato: argento agli Europei di Limassol, a Cipro, ennesima finale conquistata.

Quattro anni in Nazionale, sempre in finale e sempre a medaglia: un primato che la rende l’unica atleta azzurra giovanile Under 21 capace di centrare per quattro stagioni consecutive una finale europea o mondiale. Sempre campionessa italiana, vincitrice di due ori e tre bronzi nelle Coppe del Mondo, Ludovica è oggi l’atleta più medagliata del suo percorso giovanile. E il passaggio tra le assolute lascia immaginare un futuro ancora da protagonista.

@RIPRODUZIONE RISERVATA