La civitavecchiese Ludovica Legittimo è pronta a vivere un’altra tappa fondamentale del suo percorso di crescita internazionale. La karateka, in forza allo Shirai San Valentino e punta di diamante della Nazionale Juniores, parteciperà la prossima settimana alla Premier League di Istanbul, appuntamento riservato alle 32 migliori atlete del panorama mondiale. Una vetrina prestigiosa, che arriva nel momento ideale di una stagione che si preannuncia ricca di opportunità e di gare da portare a casa per la figlia e nipote d’arte.

Legittimo si presenta in Turchia forte di risultati di altissimo livello che l’hanno consacrata come un vero e proprio animale da tatami. Nel dicembre scorso ha dominato la Venice Youth League di Jesolo, conquistando l’oro Under 21, mentre a novembre ha trionfato all’Open League di Roma al PalaPellicone di Ostia. In precedenza, ad ottobre, aveva vinto la Coppa Italia per rappresentative regionali ad Urbino, chiudendo quattro incontri con un eloquente 17-3. Ad aprile, poi, il doppio sigillo: titolo italiano Under 21 nei 50 kg a Taranto e uno splendido bronzo agli Assoluti, ottenuto a soli 17 anni contro atlete senior.

Cresciuta alla Mabuni e reduce da un 2024 storico, culminato con il titolo di campionessa del mondo Juniores, Legittimo guarda ora con fiducia alla quasi certa convocazione per gli Europei di febbraio a Cipro. Nel 2026 è previsto anche l’ingresso nel gruppo sportivo militare dell’Esercito, altro passo decisivo verso l’élite. L’obiettivo dichiarato resta ambizioso: diventare, nel prossimo futuro, una colonna portante anche della Nazionale Senior.

