Mentre le società locali continuano, ormai come sempre, a discutere in maniera animata e a battibeccare sugli annosi problemi dell’impiantistica cittadina, emergono alcune indiscrezioni importanti in merito al bando per la nuova gestione della piscina di via Maratona. Va ricordato che i termini per presentare le domande saranno aperti fino al 10 marzo e la nuova gestione avrà la durata di 10 anni. E si rincorrono sempre più voci in città, che parlano di alcune società romane e del centro Italia che avrebbero manifestato, informalmente, una manifestazione di interesse per la piscina che si trova a Civitavecchia Sud.

Si tratta di semplici valutazioni preventive, oppure c’è la reale possibilità che qualcuno da Roma o comunque da fuori possa entrare nella gestione? Lo scopriremo presto, anche perché il bando parla chiaramente della possibilità per gli interessati di fare un sopralluogo per porre la lente d’ingrandimento sullo stato dell’impianto al momento gestito dall’Ati Maratona, cosa che sarebbe già avvenuta nei giori scorsi. E queste società romane gestiranno da sole la struttura, oppure daranno via ad una nuova Ati, magari in collaborazione con qualche associazione del territorio?

Un’eventualità da non tralasciare affatto e di cui si era già parlato qualche tempo fa. Ciò che fa storcere il naso riguardo all’approdo da queste parti dei romani, è il fatto che solitamente nella capitale si tende a costruire impianti privati che possono rassomigliare a via Maratona (e ce ne sono sicuramente a decine, se non centinaia), nel quale svolgere quasi esclusivamente attività di tipo commerciale, senza dover intraprendere rapporti con l’amministrazione pubblica. Quello di via Maratona potrebbe essere un bando che, in qualche modo, potrebbe fare la storia per l’impiantistica cittadina. Infatti negli ultimi 10 anni, dai tempi del delegato Massimiliano Parla, in tutti i bandi, si è sempre presentata una sola associazione, la quale ha poi avuto la concessione della gestione: (unico caso quello recentissimo del San Liborio Stadium, con il rigetto della proposta dell’Atletico di calcio a 5 e la riapertura dei termini per i successivi 15 giorni).

Ed in questo caso la situazione potrebbe prendere una piega radicalmente diversa. Infatti la Coser, attuale gestore attraverso l’Ati Maratona, e la Nautilus hanno già annunciato l’intenzione di presentare domanda. Come andrà a finire? Questo non lo possiamo sapere, ma di sicuro ci sarà da divertirsi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA