Prosegue il momento non incoraggiante per l’Asp Civitavecchia nel campionato femminile di serie C. Domenica pomeriggio le ambizioni della squadra rossoblu si sono infrante nella trasferta romana contro l’Ascor Volley che con un netto 3-0 ha archiviato in fretta la pratica (parziali 15/25 – 16/25 – 17/25).

Insoddisfatto e deluso l’allenatore della squadra civitavecchiese Giovanni Guidozzi: «Giochiamo molto male, la nostra prestazione è insufficiente. Ora la nostra classifica è molto complicata».

La sconfitta subita al Centro Sportivo Ascor contro una diretta rivale non è tuttavia la cosa peggiore di questo turno di campionato; l’Asd Lupi di Marte ha battuto per 3-0 la Roma Volley ed ora insidia da vicino l’Asp Civitavecchia: terzultimo posto con 14 punti nel girone B per la squadra di Castelnuovo di Porto distante solo due punti dalla squadra civitavecchiese, quartultima a quota 16.

Da questo momento e per le prossime otto giornate che restano queste due squadre giocheranno probabilmente un campionato a parte per cercare di salvarsi.

Il prossimo turno sarà ancora difficile con l’Asp Civitavecchia che riceverà il San Paolo Ostiense mentre l’Asd Lupi di Marte andrà in trasferta a Fiumicino.

Nel fine settimana trova la sconfitta anche l’Etruria Volley, la compagine sportiva dell’Asp Civitavecchia e Tuscania Volley: sabato pomeriggio i gialloblù hanno perso 0-3 nella trasferta contro il Casal Bertone. La classifica è buona comunque con 20 punti e il nono posto che consentono all’Etruria Volley di disputare un campionato tranquillo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA