Si rinnova quella che sta sempre più diventando una tradizione delle festività natalizie per la pallavolo locale.

Sabato mattina, la sala conferenze della Pallavolo Civitavecchia ha ospitato la conferenza stampa per la quarta edizione di Lazio Winter Cup. L'evento, che ha visto la partecipazione di addetti ai lavori e giovani sportivi, era allestito con la presenza simbolica delle maglie originali dei nazionali Giannelli e Michieletto (che giocano rispettivamente a Perugia e Trento in Superlega), un omaggio ricevuto dagli organizzatori.

Il torneo amichevole, che si terrà dal 27 al 29 dicembre in contemporanea in sei impianti del territorio tra Tarquinia, Civitavecchia, Santa Marinella e Ladispoli, ha riscosso rapidamente successo tanto da diventare un riferimento per la pallavolo in tutta la regione e non solo.

A presentare con il consueto stile l’evento è stata Marina Pergolesi, la presidente della Pallavolo Civitavecchia, che si conferma abile tessitrice di rapporti di collaborazione.

Paolo Sacco, presidente del comitato organizzativo, ha dato alcuni numeri essenziali inerenti la partecipazione all’edizione 2025 di Lazio Winter Cup: 38 squadre divise in 8 categorie, oltre 500 persone tra atleti, tecnici e dirigenti oltre alla conferma di Stefano Cesare, arbitro internazionale ospite abituale della manifestazione. Una macchina organizzativa importante che richiede coordinamento e tanto lavoro, come conferma Paolo Sacco: «È un impegno intenso che porta via molto tempo, ma quando hai passione per quello che fai non senti la fatica. Vedere divertirsi i ragazzi per noi è tutto».

Secondo gli organizzatori, la Lazio Winter Cup sarà una manifestazione sociale con grande coinvolgimento per il territorio, sia per l’indotto che per la promozione sportiva. A margine, la presidente Marina Pergolesi sintetizza con una battuta il suo pensiero: «Come dico sempre, noi lavoriamo per diffondere la pallavolo attraverso anche un'inclusione che è sociale oltre che sportiva, per dare al territorio un punto di riferimento che è questo torneo, all’insegna dello stare insieme e del divertimento».

Lazio Winter Cup si propone sempre più come manifestazione sportiva in grado di unire socialità e sport per i più giovani, acquisendo sempre più fama e rilievo sul territorio.

