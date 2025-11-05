L'attesa kermesse sportiva della Lazio Winter Cup si prepara a tornare, confermando l'appuntamento tradizionale nel periodo post-natalizio, dal 27 al 29 dicembre. L'evento, organizzato dalla Pallavolo Civitavecchia in collaborazione con le principali società dell'Alto Lazio e con il patrocinio della FIPAV Lazio, si annuncia come un polo di attrazione per il volley giovanile nazionale.

L'edizione precedente ha registrato numeri significativi, con oltre 500 giovani pallavolisti da tutta Italia che hanno animato gli impianti sportivi non solo di Civitavecchia, ma anche di Santa Marinella, Ladispoli e Tarquinia, suddivisi in 7 categorie (3 maschili e 4 femminili).

Anche quest'anno, l'obiettivo principale è la socialità e il divertimento. Le categorie previste sono l'Under 13, 14, 16 e 18 per il femminile e l'Under 15, 17 e 19 per il maschile. La manifestazione, che punta a portare in alto i colori di Civitavecchia grazie all'impegno della società con oltre 60 anni di storia, gode del contributo economico della Regione Lazio per garantire un ulteriore sviluppo.

«Riparte l’organizzazione di una delle esperienze di grande impatto emotivo per la nostra associazione.

Il Torneo Lazio Winter Cup arriva al quarto anno di vita. Un torneo diventato un appuntamento per un fine anno all’insegna della pallavolo e dedicato alle famiglie. Non è sicuramente un torneo che cerca l’alto livello – ha dichiarato Marina Pergolesi, presidente della Pallavolo Civitavecchia e tra i principali organizzatori dell’evento, che ha poi aggiunto: «L’obiettivo è la comunità che si ritrova nel periodo dove più di altri si rinnova il piacere dello stare insieme. Ci onora moltissimo che siano ancora una volta riusciti a unire tante società del territorio in un progetto non solo sportivo ma anche sociale. La macchina organizzativa orchestrata dal dirigente Paolo Sacco sta raccogliendo adesioni e a breve saranno definite tutte le categorie e la società partecipanti. Come al solito il torneo toccherà impianti dei comuni dove agiranno anche le società dei vari territori».

Con l'organizzazione in corso la Lazio Winter Cup si conferma, anche per questa quarta edizione, un punto di incontro essenziale dove la passione per la pallavolo giovanile si fonde perfettamente con i valori di comunità e l'atmosfera festiva di fine anno.

