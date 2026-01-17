Un nuovo weekend di calcio dilettantistico porta l’Atletico Focene di mister Cuffaro a sfidare la Fortitudo Nepi. L’appuntamento è fissato per domani alle ore 11, sul campo dei laziali, in un match valido per la 15esima giornata del girone C di Prima Categoria. Gli ospiti, reduci dal convincente successo per 2-0 sulla Borgata Gordiani, vogliono consolidare il loro settimo posto in classifica e continuare a raccogliere punti preziosi in chiave playoff. Dall’altra parte, la Fortitudo Nepi occupa la decima posizione ed è chiamata a reagire dopo la sconfitta per 1-0 subita contro la Vis Aurelia. I padroni di casa cercheranno di sfruttare il fattore campo, per ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico. Il match si preannuncia equilibrato e combattuto: da una parte un Atletico Focene in fiducia e deciso a proseguire la striscia positiva, dall’altra una Fortitudo desiderosa di riscattare l’ultima battuta d’arresto.

